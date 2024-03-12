Нова пенсія у квітні: хто отримає підвищені виплати

Після березневої індексації пенсія деяких українців зросла за певним коефіцієнтом. Проте у квітні також відбудеться перерахунок виплат.

В кого виросте пенсія у квітні

В першу чергу виплати зростуть у 65-річних пенсіонерів, які мають повний страховий стаж – 30 років для жінок та 35 для чоловіків. Їх виплати залежать від розміру мінімальної зарплати і не можуть бути меншими за 40% від неї.

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Тож у січні їх пенсію підвищили із 2 680 до 2 840 гривень. Проте у квітні мінімалка знову зросте і складе 8 тисяч гривень. Саме тому цього ж місяця така пенсія збільшиться до 3200 гривень.

Як зросла пенсія 1 січня

Також з 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч пенсіонерів, що працюють з урахуванням їхнього оновленого страхового стажу.

На початку року прожитковий мінімум для українців зріс до 2 920 гривень, а для осіб, які втратили працездатність – 2 361 гривні. Відповідно мінімальна пенсія по Україні також зросла на 268 гривні і тепер складає 2 361 гривні.

Тако зросли наступні виплати: