Пенсії з 1 листопада: чи зросте розмір виплат українців

Протягом 2023 року було проведено вже три підвищення пенсій – у березні, квітні та липні. Проте у листопаді чекати на збільшення виплат не варто.

Чи зросте пенсія у листопаді

До кінця 2023 року ніяких змін розміру пенсій не буде. Проте у листопаді деякі українці отримають свої щомісячні надбавки за віком.

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Надбавки до пенсії за віком такі:

від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 496 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Що зміниться у 2024 році

У березні 2024 року планується індексація пенсій, проте на скільки зростуть виплати поки що не відомо.

Наступного року планує перейти до бальної системи нарахування виплат. Це дозволить скоротити різницю у коштах людей однієї професії, які вийшли на пенсію у різні роки.

Українці, які оформлювали пенсію у 2000-х роках, мають нижчі виплати, тому що тоді формула розрахунку розміру плати була іншою.

Також зросте розмір середньої пенсії до 6 тисяч гривень, зараз вона становить – 5 350 гривень. Зміниться розмір мінімальних та максимальних пенсійних виплат, а ще відбудеться березнева індексація.