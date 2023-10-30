Пенсії з 1 листопада: чи зросте розмір виплат українців
30 жовтня 2023, 12:02Читать новость на русском
Протягом 2023 року було проведено вже три підвищення пенсій – у березні, квітні та липні. Проте у листопаді чекати на збільшення виплат не варто.
Чи зросте пенсія у листопаді
До кінця 2023 року ніяких змін розміру пенсій не буде. Проте у листопаді деякі українці отримають свої щомісячні надбавки за віком.
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Надбавки до пенсії за віком такі:
- від 70 до 74 років включно – 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 496 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.
Що зміниться у 2024 році
Наступного року планує перейти до бальної системи нарахування виплат. Це дозволить скоротити різницю у коштах людей однієї професії, які вийшли на пенсію у різні роки.Нагадаємо! Українці, які оформлювали пенсію у 2000-х роках, мають нижчі виплати, тому що тоді формула розрахунку розміру плати була іншою.
Також зросте розмір середньої пенсії до 6 тисяч гривень, зараз вона становить – 5 350 гривень. Зміниться розмір мінімальних та максимальних пенсійних виплат, а ще відбудеться березнева індексація.