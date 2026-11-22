Система нарахування соціальної допомоги для людей із втраченою працездатністю має безліч прихованих нюансів. Навіть за однакової групи підсумкові суми на банківських картках українців можуть відрізнятися в рази.

Яким буде розмір пенсії по інвалідності у грудні

Базовий розмір щомісячної допомоги безпосередньо прив'язаний до вашої звичайної пенсії за віком, де особи з І групою отримують 100% від суми, з ІІ групою – 90%, а з ІІІ групою – 50%.

При цьому держава встановила жорсткий мінімум: виплата не може бути меншою за 2 595 гривень, про що повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України.

Хто з українців отримує найбільші суми

Колишні захисники та ветерани мають право на підвищене забезпечення, яке суттєво перевищує цивільні норми. Для військових строкової служби мінімальні виплати стартують від 7 100 гривень для ІІІ групи та сягають понад 8 116 гривень для І групи.

Водночас уряд затвердив:

Спеціальні гарантії для учасників бойових дій, які отримали інвалідність через війну: їхні мінімальні пенсії є найвищими в країні. Так, І група отримує 18 885 гривень, ІІ група – 15 494 гривні, а ІІІ група – 10 625 гривень. Громадяни, чия інвалідність пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, також захищені окремими лімітами. Для них мінімальна межа становить від 6 813 гривень для ІІІ групи до 11 048 гривень для І групи. А для безпосередніх ліквідаторів діють ще вигідніші умови розрахунку, які можуть базуватися на п'ятикратному розмірі мінімальної зарплати.

Чи варто чекати на підвищення доходів найближчим часом

Масового підвищення цих виплат восени чи взимку не передбачається, адже остання масштабна індексація відбулася ще у березні 2026 року. Наступний плановий перерахунок очікується лише навесні 2027 року.

Проте пенсіонери можуть розраховувати на автоматичне зростання доходів завдяки віковим надбавкам. Громадяни, які досягли 70-річного віку, щомісяця додатково отримують від 300 до 570 гривень до своєї основної пенсії.

Що відомо про перевірки та ризик втрати грошей

Отримання статусу особи з інвалідністю більше не гарантує довічних нарахувань без додаткового контролю.

Як ми писали раніше, чоловікам віком від 25 до 60 років із другою та третьою групами доведеться обов'язково пройти повторний медичний огляд, інакше ПФУ автоматично призупинить нарахування коштів на картку, про що повідомляє МОЗ.