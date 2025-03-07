Хто має право на пенсію по інвалідності без стажу

В Україні пенсія по інвалідності зазвичай призначається за наявності підтвердженої групи інвалідності та страхового стажу. Однак у деяких випадках виплату можуть призначити навіть без трудового стажу.

Як розраховується пенсія по інвалідності

Якщо людина має групу інвалідності, але не напрацювала достатньо років для набуття страхового стажу, вона може претендувати на соціальні виплати, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Розмір виплат залежить від групи інвалідності та визначається як відсоток від пенсії за віком:

I група – 100% пенсії за віком;

II група – 90% пенсії за віком;

III група – 50% пенсії за віком.

Таким чином, навіть без трудового стажу люди з інвалідністю можуть розраховувати на певний рівень соціального забезпечення.

Який має бути стаж

Щоб отримати пенсію по інвалідності в Україні, окрім підтвердженої групи інвалідності, необхідно мати мінімальний страховий стаж. Його тривалість залежить від віку людини на момент встановлення інвалідності.

I група інвалідності – від 1 до 10 років стажу;

II і III групи інвалідності – від 1 до 14 років стажу.

Особи, які отримали статус інваліда після досягнення пенсійного віку, можуть розраховувати на пенсію по інвалідності за умови наявності мінімум 15 років страхового стажу.

Зауважте! Детальні вимоги щодо страхового стажу для отримання пенсії по інвалідності прописані в статті 32 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Як отримати пенсію без стажу

Пенсію по інвалідності без трудового стажу можуть отримувати:

Особи, які отримали інвалідність під час строкової військової служби.

Постраждалі під час Революції Гідності в період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року, якщо вони звернулися по медичну допомогу до 30 квітня 2014 року.

Зауважте! Якщо людина не має необхідного стажу для отримання пенсії по інвалідності, вона може звернутися до органів соціального захисту для оформлення соціальної пенсії по інвалідності.