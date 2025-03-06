Якою була нова індексація
Показник нової індексації – 11,5%. Водночас уряд встановив ліміти на збільшення виплат, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Максимально можливе зростання пенсій – 1 500 гривень. При цьому, мінімальне збільшення – 100 гривень.
Також є громадяни, що зовсім не відчуватимуть індексацію:
- отримувачі пенсії на рівні 10 прожиткових мінімумів – 23 610 гривень;
- ті, хто вийшов на пенсію з 1 січня 2025 року;
- громадяни, які пішли на заслужений відпочинок протягом останніх 3 років (збільшення для таких пенсіонерів може сягнути мінімального значення, тобто – 100 гривень).
ПФУ повідомив, що індексація вже проведена. Знайти інформацію про зміну пенсії можна у особистому кабінеті на електронному порталі Пенсійного фонду.
Зверніть увагу! Посилання на портал електронних послуг ПФУ ви можете знайти тут.