Україна продовжить отримувати міжнародну підтримку

Очікуваних обсягів зовнішньої підтримки України вистачить для беземісійного фінансування дефіциту бюджету та підтримання стабільної ситуації на валютному ринку. Це дозволить зберегти належний рівень міжнародних резервів та сприятиме контролю за інфляцією та курсом гривні, передає 24 Канал із посиланням на НБУ.

Читайте також: Правління НБУ підвищило облікову ставку через ріст інфляції

Разом з цим, міжнародна підтримка України триває. Країни G7 надіслали Україні перші транші допомоги в рамках програми ERA Loans, кредиту, забезпеченого доходами від заморожених російських активів.

Нагадаємо! Наприкінці лютого Україна уклала угоду на рівні персоналу щодо сьомого перегляду програми розширеного фінансування з МВФ.

Які ключові ризики для економічного розвитку України

Як повідомили у НБУ, також зросла геополітична невизначеність, що збільшує ризики, пов'язані з російською агресією, зокрема:

Потреба в додаткових бюджетних витратах, переважно на підтримку оборони. Пошкодження інфраструктури, зокрема енергетичної, що обмежує економічну активність і тисне на ціни виробництва. Посилення негативних міграційних процесів та зростання дефіциту робочої сили на внутрішньому ринку праці.

Крім того, зросли ризики менш сприятливих зовнішньоекономічних тенденцій, зокрема через геополітичну поляризацію країн та фрагментацію світової торгівлі.