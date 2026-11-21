Уряд кардинально змінює підхід до соціальної підтримки громадян, запускаючи жорсткий моніторинг державних нарахувань. Для частини отримувачів такі нововведення обернуться раптовим замороженням банківських рахунків.

Кого з українців змусять заново доводити право на інвалідність

Отримання статусу особи з інвалідністю більше не гарантує довічних нарахувань від держави. Чоловікам віком від 25 до 60 років із другою та третьою групами доведеться обов'язково пройти повторний медичний огляд, про що попереджають у Міністерстві охорони здоров'я.

Якщо проігнорувати цю вимогу у визначені строки, нарахування коштів на банківську картку автоматично призупинять. Адже річ у тім, що тепер фахівці оцінюватимуть не просто сухий медичний діагноз, а реальний рівень повсякденного функціонування людини.

Тобто комісія перевірятиме, наскільки стан здоров'я впливає на працездатність та здатність самостійно себе обслуговувати.

Проте уряд передбачив певні запобіжники на час воєнного стану. Якщо громадянин об'єктивно не може пройти повторний огляд з поважних причин, виплату пенсії продовжують до моменту фактичного проведення оцінювання. Цей своєрідний імунітет діятиме щонайменше шість місяців після завершення війни.

Що робити для розблокування рахунку

Втрата пенсії через непройдений огляд не є остаточним вироком для родинного бюджету. Щоб повернути свої гроші, людині доведеться заново пройти всю процедуру оцінювання та подати оновлений пакет медичних документів.

Рішення про відновлення пенсії ухвалюється після з'ясування всіх обставин та підтвердження права на допомогу,

– зауважують у МОЗ.

Однак варто готуватися до того, що процес може суттєво затягнутися через шалене навантаження на комісії.

Які ще вимоги можуть залишити без фінансової підтримки

Непроходження медкомісії – не єдина причина втрати державних грошей. Пенсіонери, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, зобов'язані до 31 грудня пройти фізичну ідентифікацію.

Крім того, якщо ви не знімаєте готівку та не розраховуєтесь пенсійною карткою протягом шести місяців поспіль, банк розцінює рахунок як неактивний. Щоб уникнути блокування, достатньо хоча б раз на місяць оплачувати комуналку чи купувати продукти карткою.

Що відомо про масштабну реформу системи інвалідності

Нагадаємо, що наприкінці 2024 року в Україні ухвалили рішення про ліквідацію застарілих експертних комісій (МСЕК) та впровадження нової цифрової системи оцінювання. Кабінет Міністрів оновив порядок оцінювання повсякденного функціонування, щоб ліквідувати розрив у нарахуванні державних виплат під час переогляду.

Як вже повідомлялося, нові норми також збільшили перелік захворювань для отримання безстрокового статусу. До оновленого переліку анатомічних дефектів та необоротних порушень увійшли 97 діагнозів і станів, які не піддаються лікуванню чи реабілітації.