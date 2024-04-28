Як оформити пенсію за інвалідностю в Україні

Українець, який частково або повністю втратив здоров'я, має право на пенсію по інвалідності. Ця виплата призначається, незважаючи на те, коли саме особа отримала каліцтво.

Як оформити пенсію по інвалідності

Повна або часткова втрата здоров’я дає людині право на отримання статусу непрацездатного або обмежено працездатного та, як наслідок, оформлення пенсії по інвалідності. Це визначено Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Для оформлення пенсії за інвалідностю першочергово необхідно зібрати пакет документів та звернутися до ПФУ. Це можна зробити у найближчому відділені або онлайн у вебпорталі. Розгляд заяви у ПФУ триває протягом 10 днів.

Заява про призначення пенсії подається за формою

До заяви на отримання виплат потрібно додати:

Документи про місце проживання (реєстрації) особи;

Документи про стаж;

Копія свідоцтва про хворобу або довідка військово-лікарської комісії;

Паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України;

Довідка про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року;

Довідка про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески;

Довідка про реєстрацію місця проживання;

Документи, які засвідчують особливий статус;

Розмір та умови отримання пенсії

Пенсія по інвалідності призначається з дня інвалідності, лише за умови, якщо заява на її отримання була подана не пізніше ніж за 3 місяці після набуття каліцтва.

Розмір такої пенсії залежить від отриманої групи інвалідності. Виплати по інвалідності прямо залежать від вікової пенсії. Зараз вони корелюються в такому співвідношенні:

особи з інвалідністю I групи отримують 100% пенсії за віком;

II групи – 90%;

III групи – 50%

А головною умовою для призначення даного виду пенсії є наявність необхідного страхового стажу. Таким чином, для отримання виплат по інвалідності, відповідно до групи: