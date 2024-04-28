Как оформить пенсию по инвалидности

Полная или частичная потеря здоровья дает человеку право на получение статуса нетрудоспособного или ограниченно трудоспособного и, как следствие, оформление пенсии по инвалидности Это определено Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Для оформления пенсии по инвалидности в первую очередь необходимо собрать пакет документов и обратиться в ПФУ. Это можно сделать в ближайшем отделении или онлайн на вебпортале. Рассмотрение заявления в ПФУ продолжается в течение 10 дней.

Важно! Заявление о назначении пенсии подается по следующей форме.

К заявлению на получение выплат необходимо добавить:

Документы о месте жительства (регистрации) лица;

Документы о стаже;

Копия свидетельства о болезни или справка военно-врачебной комиссии;

Паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины;

Справка о заработной плате за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд по 30 июня 2000 года;

Справка о начисленных суммах денежного довольствия и уплаченных страховых взносах;

Справка о регистрации места жительства;

Документы, удостоверяющие особый статус;

Важно! Пенсия по инвалидности назначается со дня инвалидности, только при условии, если заявление на ее получение было подано не позднее чем через 3 месяца после получения увечья.

Размер и условия получения пенсии

Размер такой пенсии зависит от полученной группы инвалидности. Выплаты по инвалидности напрямую зависят от возрастной пенсии. Сейчас они коррелируются в таком соотношении:

лица с инвалидностью I группы получают 100% пенсии по возрасту;

II группы– 90%;

III группы– 50%

Главным же условием для назначения данного вида пенсии является наличие необходимого страхового стажа. Таким образом, для получения выплат по инвалидности, в соответствии с группой: