Оформлення пенсії після втрати чоловіка або дружини: хто може це зробити

Після смерті чоловіка або дружини, українці можуть переоформити на себе їхню пенсію. Втім, такий варіант можливий не для усіх.

Хто може отримати пенсію подружжя

Такий вид пенсії, коли члени сім'ї оформлюють виплати після смерті одного з подружжя – називається пенсією по втраті годувальника. Її може оформити будь-хто з родини за умови, що ця особа перебувала під опікою померлого і є непрацездатною.

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Таким чином, мова йде про:

Чоловіка або дружину, батьків, якщо вони мають інвалідність або віком старші за 65 років;

Дітей до 18 років, а також старших, якщо мають інвалідність із дитинства;

Студентів, які можуть отримувати пенсію до досягнення 23 років;

Особу, яка займається доглядом за дітьми загиблого до їхнього 8-річного віку, отримує пенсію незалежно від свого віку та працездатності.

Який розмір та тривалість виплат

Пенсія виплачується на весь період, поки член сім'ї вважається непрацездатним. А тим, хто досяг пенсійного віку – довічно. При цьому, на одну непрацездатну особу виплачується 50% від пенсії загиблого. А у випадку, якщо таких осіб кілька, тоді 100% пенсійних виплат розподіляється пропорційно.

Як оформити пенсію по втраті годувальника

Родичі загиблих військових мають право на отримання від 30% до 70% від їхнього грошового забезпечення. При цьому сума виплати не може становити менш як двох прожиткових мінімумів.

Для оформлення пенсії необхідно звернутися до Пенсійного фонду України. Відтак, із собою необхідно мати наступний підготовлений пакет документів: