Хто може отримати пенсію подружжя

Такий вид пенсії, коли члени сім'ї оформлюють виплати після смерті одного з подружжя – називається пенсією по втраті годувальника. Її може оформити будь-хто з родини за умови, що ця особа перебувала під опікою померлого і є непрацездатною.

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Таким чином, мова йде про:

  • Чоловіка або дружину, батьків, якщо вони мають інвалідність або віком старші за 65 років;
  • Дітей до 18 років, а також старших, якщо мають інвалідність із дитинства;
  • Студентів, які можуть отримувати пенсію до досягнення 23 років;
  • Особу, яка займається доглядом за дітьми загиблого до їхнього 8-річного віку, отримує пенсію незалежно від свого віку та працездатності.

Який розмір та тривалість виплат

Пенсія виплачується на весь період, поки член сім'ї вважається непрацездатним. А тим, хто досяг пенсійного віку – довічно. При цьому, на одну непрацездатну особу виплачується 50% від пенсії загиблого. А у випадку, якщо таких осіб кілька, тоді 100% пенсійних виплат розподіляється пропорційно.

Як оформити пенсію по втраті годувальника

Для оформлення пенсії необхідно звернутися до Пенсійного фонду України. Відтак, із собою необхідно мати наступний підготовлений пакет документів:

  1. Заява про призначення пенсії;
  2. Паспорт та ідентифікаційний код заявника;
  3. Документ, що підтверджує місце проживання заявника;
  4. Трудова книжка або пенсійне посвідчення померлого;
  5. Документ, що підтверджує факт утримання заявника померлим;
  6. Довідка про склад сім'ї, свідоцтво про шлюб та свідоцтво про смерть померлого.