Кто может получить пенсию супругов

Такой вид пенсии, когда члены семьи оформляют выплаты после смерти одного из супругов – называется пенсией по потере кормильца. Ее может оформить любой из семьи при условии, что это лицо находилось на попечении умершего и является нетрудоспособным.

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Таким образом, речь идет о:

Муже или жене, родителях, если они имеют инвалидность или возрастом старше 65 лет;

Детей до 18 лет, а также старших, если имеют инвалидность с детства;

Студентов, которые могут получать пенсию до достижения 23 лет;

Лицо, которое занимается уходом за детьми погибшего до их 8-летнего возраста, получает пенсию независимо от своего возраста и трудоспособности.

Какой размер и продолжительность выплат

Пенсия выплачивается на весь период, пока член семьи считается нетрудоспособным. А тем, кто достиг пенсионного возраста – пожизненно. При этом, на одно нетрудоспособное лицо выплачивается 50% от пенсии погибшего. А в случае, если таких лиц несколько, тогда 100% пенсионных выплат распределяется пропорционально.

Важно! Родственники погибших военных имеют право на получение от 30% до 70% от их денежного обеспечения. При этом сумма выплаты не может составлять менее двух прожиточных минимумов.

Как оформить пенсию по потере кормильца

Для оформления пенсии необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины. Поэтому, с собой необходимо иметь следующий подготовленный пакет документов: