Кто может получить пенсию супругов
Такой вид пенсии, когда члены семьи оформляют выплаты после смерти одного из супругов – называется пенсией по потере кормильца. Ее может оформить любой из семьи при условии, что это лицо находилось на попечении умершего и является нетрудоспособным.
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Таким образом, речь идет о:
- Муже или жене, родителях, если они имеют инвалидность или возрастом старше 65 лет;
- Детей до 18 лет, а также старших, если имеют инвалидность с детства;
- Студентов, которые могут получать пенсию до достижения 23 лет;
- Лицо, которое занимается уходом за детьми погибшего до их 8-летнего возраста, получает пенсию независимо от своего возраста и трудоспособности.
Какой размер и продолжительность выплат
Пенсия выплачивается на весь период, пока член семьи считается нетрудоспособным. А тем, кто достиг пенсионного возраста – пожизненно. При этом, на одно нетрудоспособное лицо выплачивается 50% от пенсии погибшего. А в случае, если таких лиц несколько, тогда 100% пенсионных выплат распределяется пропорционально.
Как оформить пенсию по потере кормильца
Для оформления пенсии необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины. Поэтому, с собой необходимо иметь следующий подготовленный пакет документов:
- Заявление о назначении пенсии;
- Паспорт и идентификационный код заявителя;
- Документ, подтверждающий место жительства заявителя;
- Трудовая книжка или пенсионное удостоверение умершего;
- Документ, подтверждающий факт содержания заявителя умершим;
- Справка о составе семьи, свидетельство о браке и свидетельство о смерти умершего.