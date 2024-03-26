Як оформити пенсію по втраті годувальника та чи варто це робити

В Україні громадяни мають право на отримання трьох основних типів пенсій: за досягненням віку, через інвалідність, а також пенсія внаслідок втрати годувальника. Останню можуть оформити як діти померлого, так і інші близькі родичі.

Хто може отримати таку пенсію

Право на такі пенсійні виплати мають сім'ї, які втратили свого основного забезпечувача. Важлива умова — отримувачі цього виду пенсії повинні вважатися непрацездатними.

Читайте також Благодійна пенсія: скільки отримає пенсіонер від такої виплати

До непрацездатних членів сім'ї належать:

чоловік або дружина, батьки, що мають інвалідність або досягли віку виходу на пенсію;

діти до 18 років, а також діти старшого віку з інвалідністю, встановленою до 18 років;

діти, що продовжують навчання – до закінчення освіти, але не пізніше ніж до 23 років;

діти-сироти – до 23 років;

чоловік або дружина, один із батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся годувальника без обмеження за віком та працездатністю, які не працюють та опікуються дитиною годувальника до її восьмирічного віку.

Таким чином, пенсію через втрату годувальника можуть отримати члени сім'ї померлого, які були залежними від нього повністю або отримували від нього фінансову підтримку, що становила основу їхнього проживання.

Який розмір пенсії по втраті годувальника

! Усиновлені діти, а також прийомні діти, що не отримували аліментів від біологічних батьків, також мають право на отримання пенсії по втраті годувальника. До того ж право на пенсію зберігається для дітей навіть після їх усиновлення.

Розмір пенсії по втраті годувальника визначається виходячи з пенсійних виплат за віком, які отримував би померлий.

Сума такої пенсії встановлена наступним чином:

для одного непрацездатного члена родини – 50% від пенсії за віком померлого;

для двох і більше непрацездатних членів сім'ї – 100% пенсії за віком, що розподіляється між ними порівну.

Отже, використовуючи мінімальну пенсію за віком як вихідний пункт, мінімальний розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника не може бути меншим ніж половина цього показника, а саме 1 180,5 гривень, якщо мінімальна пенсія за віком становить 2 361 гривню.

Які документи потрібні

Важливо! Для дітей-сиріт розмір пенсії через втрату годувальника розраховують на основі пенсійних виплат обох батьків, що є справедливим методом обчислення пенсій для цієї категорії осіб.

Для оформлення пенсії через втрату годувальника в Україні необхідно подати такі документи: