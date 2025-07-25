Пенсіонерів змусять повернути частину пенсії: у яких випадках це може статися

Працюючі пенсіонери в Україні можуть одночасно отримувати і зарплату, і пенсію. Проте у деяких випадках пенсійні виплати можуть забрати.

Як продовжити працювати після виходу на пенсію?

Пенсіонер після призначення пенсії має право отримувати її та продовжувати працювати, навіть на тій же посаді, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Це стосується пенсіонерів, які отримують пенсію за віком, а не за вислугу років. Законом передбачено, що пенсії виплачуються без врахування одержаної заробітної плати.

Через кожні 2 роки пенсіонерам, які працювали після призначення пенсій, проводяться перерахунки з урахуванням набутого після призначення пенсії страхового стажу або страхового стажу та заробітної плати. Під час такого перерахунку враховується додатково набутий страховий стаж, а за потреби – й нові відомості про заробітну плату.

Коли можуть позбавити частини пенсії?

Закон України зобов’язує кожного пенсіонера повідомляти про зміни, зокрема щодо свого працевлаштування. Про такий обов’язок органи Пенсійного фонду повідомляють кожного пенсіонера у заяві, пам’ятці, які він підписує.

Якщо працевлаштування не було вчасно задекларовано, після його виявлення Пенсійний фонд переглядає розмір виплат. У разі переплати працюючі пенсіонери повернути надлишкові кошти:

або добровільно;

або через автоматичне щомісячне утримання з пенсії (до 20% від суми).

Також, аби не втратити пенсію, українці мають повідомляти про:

зміну місця проживання;

зміну ПІБ;

отримання ID-картки замість паперового паспорта;

оформлення нового паспорта через втрату старого;

отримання нового податкового номера.

Після встановлення факту роботи, про який пенсіонер не повідомив своєчасно, його розмір пенсії визначається з урахуванням нових даних.