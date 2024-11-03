Якою буде пенсія у листопаді за мінімальної зарплати

Розмір пенсії в Україні залежить від кількості років страхового стажу, сплачених внесків і середньої зарплати за три роки перед виходом на пенсію. Отже, особи, які отримували мінімальну зарплату, – матимуть невелику пенсію.

Яка пенсія при мінімальній зарплаті

У листопаді за мінімально зарплати у 8 000 гривень пенсія не може бути меншою за 3 200 гривень. Проте уряд визначив мінімальну пенсію на рівні 3 370 гривень, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Водночас для українців, які досягли 65 років, але не мають достатнього страхового стажу, мінімальна пенсія становить 2 725 гривень. Наразі в Україні близько 3 мільйонів таких осіб отримують пенсію в 3 тисячі гривень, що означає, що майже кожен четвертий пенсіонер отримує цю суму.

Зауважте! Для пенсій, нарахованих за мінімальної зарплати, виплата становить не менше 40% від мінімальної зарплати за умови повного страхового стажу.

Втім, у бюджеті на 2025 рік передбачено індексацію пенсій. Проте, розмір підвищення наразі невідомий. Він залежатиме від рівня інфляції та зростання зарплат, з яких сплачуються внески на ЄСВ.