Пенсійні виплати при мінімальній зарплаті: на що можуть розраховувати українці

11 березня 2024, 19:20
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Джерело:

ПФУ

Велика кількість українців нині отримує мінімальну заробітну плату. Відповідно, у майбутньому, така особа не зможе розраховувати на високі пенсійні виплати.

На яку пенсію розраховувати при мінімалці

Тобто, ті, хто отримують мінімальну зарплату в розмірі 7 100 гривень – можуть відповідно розраховувати на мінімальну пенсію у розмірі 2 361 гривні.

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Незалежно від того, чи особа набула 31 чи 35 років стажу. При мінімальний зарплаті – виплати в обох випадках будуть однаковими.

Зауважте! В обох випадках розрахунковий розмір пенсії менший за мінімальну виплату. Саме тому Пенсійний фонд сплачуватиме мінімальну пенсію в розмірі 2 361 гривні.

Як ще дізнатися розмір майбутньої пенсії

Подивитися свою майбутню пенсію у Дії можна лише через вебпортал ресурсу. У додатку це зробити не можна.

Щоб перевірити розмір майбутніх виплат, потрібно зробити наступні кроки:

  • Зайти у свій кабінет та обрати розділ "Послуги".
  • Натиснути "Пенсії, пільги та допомога" та оберіть потрібну вам функцію: "Довідка про доходи пенсіонера", "Призначення пенсії", "Перерахунок пенсії", "Довідка ОК-5", "Довідка ОК-7" та інше.
  • "Довідка ОК-5" – інформація про суми заробітку для нарахування пенсії, страхового стажу, сплати страхових внесків.
  • "Довідка ОК-7" – відомості про суми заробітної плати, з якої сплачується ЄСВ та страховий стаж за період із 2011 року. Дозволить визначити страховий стаж для розрахунку сум лікарняних, нарахування допомоги з безробіття тощо.

Яка формула розрахунку пенсії

Розрахунок пенсії за віком виконується також за такою формулою: розмір середньої зарплати х індивідуальний коефіцієнт зарплати х коефіцієнт страхового стажу = розмір пенсії. Детальніше про це можна прочитати тут.
Автор: Катерина Добровольська