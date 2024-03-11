Пенсійні виплати при мінімальній зарплаті: на що можуть розраховувати українці

Велика кількість українців нині отримує мінімальну заробітну плату. Відповідно, у майбутньому, така особа не зможе розраховувати на високі пенсійні виплати.

На яку пенсію розраховувати при мінімалці

Тобто, ті, хто отримують мінімальну зарплату в розмірі 7 100 гривень – можуть відповідно розраховувати на мінімальну пенсію у розмірі 2 361 гривні.

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Незалежно від того, чи особа набула 31 чи 35 років стажу. При мінімальний зарплаті – виплати в обох випадках будуть однаковими.

Як ще дізнатися розмір майбутньої пенсії

В обох випадках розрахунковий розмір пенсії менший за мінімальну виплату. Саме тому Пенсійний фонд сплачуватиме мінімальну пенсію в розмірі 2 361 гривні.

Подивитися свою майбутню пенсію у Дії можна лише через вебпортал ресурсу. У додатку це зробити не можна.

Щоб перевірити розмір майбутніх виплат, потрібно зробити наступні кроки:

Зайти у свій кабінет та обрати розділ "Послуги".

Натиснути "Пенсії, пільги та допомога" та оберіть потрібну вам функцію: "Довідка про доходи пенсіонера", "Призначення пенсії", "Перерахунок пенсії", "Довідка ОК-5", "Довідка ОК-7" та інше.

"Довідка ОК-5" – інформація про суми заробітку для нарахування пенсії, страхового стажу, сплати страхових внесків.

"Довідка ОК-7" – відомості про суми заробітної плати, з якої сплачується ЄСВ та страховий стаж за період із 2011 року. Дозволить визначити страховий стаж для розрахунку сум лікарняних, нарахування допомоги з безробіття тощо.