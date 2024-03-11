Скільки зараз витрачають на переселенців

У березні грошову допомогу продовжать отримувати 1,5 мільйона українців зі статусом ВПО. Загалом на виплати для переселенців витратять орієнтовно 4 мільярди доларів.

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Визначена допомога для переселенців залишається без змін:

2 тисячі гривень – повнолітні особи;

3 тисячі гривень – діти до 18 років та громадяни з інвалідністю.

Нагадаємо! Ще у січні 2024 року допомогу для переселенців отримували 2,5 мільйона громадян.

Що відомо про виплати для ВПО

Після початку повномасштабного вторгнення, значна частина українців була вимушена покинути своє місце проживання. З 2014 року і по сьогодні, кількість переселенців зросла в майже 4 рази.

За даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, починаючи з 2014 року, по сьогоднішній день, в Україні зареєстровані 4,9 мільйона осіб. З них 3,6 мільйона громадян, які вперше залишили своє місце проживання після повномасштабного вторгнення Росії в Україну,

– повідомляють у Мінсоцполітики

У лютому було здійснено масштабний перегляд отримувачів виплат. Урядом визначено список українців, які і надалі матимуть грошову допомогу.