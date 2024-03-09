Виплати для ВПО

Тепер виплати для вимушених переселенців (ВПО) будуть обмежені шестимісячним періодом з можливістю одноразового продовження на аналогічний термін у певних обставинах.

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Суми виплат залишаються незмінними:

3 000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю;

2 000 гривень для інших категорій.

Згідно з інформацією Міністерства соціальної політики, з 5 мільйонів зареєстрованих ВПО державна допомога наразі надається 2,6 мільйонам осіб, з яких майже 1,3 мільйона є працездатними, проте лише 40% з них працюють.

Після 1 березня 2024 року соціальну підтримку на період у 6 місяців отримають 1,5 мільйона осіб з найбільш вразливих груп:

пенсіонери з пенсією до 9 444 гривень;

особи з інвалідністю 1 та 2 груп;

діти з інвалідністю до 18 років;

діти з тяжкими хворобами;

діти-сироти та діти без батьківського піклування до 23 років;

опікунські батьки та прийомні батьки.

Виплати для ВПО, які отримали статус після серпня 2023 року

Вимушені переселенці, які отримали статус після серпня 2023 року, пройдуть перевірку своїх фінансових умов. Якщо вони не відповідатимуть оновленим критеріям, їм відмовлять у соціальній допомозі. Для повторного отримання допомоги цим особам необхідно знову подати заявку і документи, що підтверджують належність до однієї з наступних категорій:

Родини, які залишили свої помешкання після 1 січня 2022 року з доходом на члена сім'ї нижче 9 444 гривень;

Родини з дітьми до 14 років у зоні військових дій;

Родини з дітьми до 14 років, які не можуть віддати дитину в дошкільний заклад, або чиї діти навчаються онлайн;

Родини, що забезпечують догляд за особою з інвалідністю 1 групи, дитиною з інвалідністю до 18 років або тяжко хворою дитиною (згідно з визначеним переліком);

Діти до 14 років, які живуть без супроводу батьків;

Вагітні жінки, починаючи з 30 тижня вагітності.

Зауважте! Також встановлено, що всі працездатні члени сім'ї, окрім тих, хто опікується дітьми або хворими, повинні або знайти роботу, або впродовж 30 днів після отримання виплат зареєструватися в службі зайнятості. В іншому випадку виплати будуть припинені для всієї родини.