За що виплати можуть скасувати

У цьому році уряд розпочав більш ретельний нагляд за виплатами субсидій. Адже виплати фейковим пільговикам обходяться держбюджету в кілька мільярдів гривень щомісяця.

Читайте також: Без російського газу: Україна відмовляється продовжувати контракт на транзит з Росією

Передусім, субсидію можуть скасувати через наявність боргів. Управлінські компанії та ОСББ зобов'язані щомісяця повідомляти Управління соцзахисту про наявність заборгованості.

Зауважте! Борг не нараховується, якщо є документальне підтвердження про затримку зарплати або пенсії, через що ви не змогли вчасно внести платіж. У цьому випадку скасовану субсидію можна поновити.

Інші причини скасування субсидії є наступними:

зміна місця проживання: розрахунок пільг відбувається відповідно до конкретно визначеного житла;

розрахунок пільг відбувається відповідно до конкретно визначеного житла; смерть особи, якій надавалися пільги;

якщо було вказано неправдивий розмір доходу: фінмоніторинг легко виявить розбіжність вказаних даних та реальних цифр. Тобто, якщо ви здійснюєте дорогі покупки, або маєте на депозиті понад 50 тисяч гривень, вас можуть позбавити пільг.

Перелік документів для оформлення субсидії

Для оформлення субсидії потрібні такі документи:

посвідчення особи;

декларація про доходи;

заява;

довідка про статус ВПО (за необхідності);

договір оренди (за необхідності).