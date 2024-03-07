За что выплаты могут отменить

В этом году правительство начало более тщательный надзор за выплатами субсидий. Ведь выплаты фейковым льготникам обходятся госбюджету в несколько миллиардов гривен ежемесячно.

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Прежде всего, субсидию могут отменить из-за наличия долгов. Управленческие компании и ОСМД обязаны ежемесячно сообщать Управлению соцзащиты о наличии задолженности.

Заметьте! Долг не начисляется, если есть документальное подтверждение о задержке зарплаты или пенсии, из-за чего вы не смогли вовремя внести платеж. В этом случае отмененную субсидию можно восстановить.

Другие причины отмены субсидии являются следующими:

изменение места жительства: расчет льгот происходит в соответствии с конкретно определенным жильем;

расчет льгот происходит в соответствии с конкретно определенным жильем; смерть лица, которому предоставлялись льготы;

если был указан ложный размер дохода: финмониторинг легко обнаружит расхождение указанных данных и реальных цифр. То есть, если вы совершаете дорогие покупки, или имеете на депозите более 50 тысяч гривен, вас могут лишить льгот.

Перечень документов для оформления субсидии

Для оформления субсидии нужны такие документы:

удостоверение личности;

декларация о доходах;

заявление;

справка о статусе ВПЛ (при необходимости);

договор аренды (при необходимости).