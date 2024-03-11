Сколько сейчас тратят на переселенцев
В марте денежную помощь продолжат получать 1,5 миллиона украинцев со статусом ВПЛ. Всего на выплаты для переселенцев потратят ориентировочно 4 миллиарда долларов.
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Определенная помощь для переселенцев остается без изменений:
- 2 тысячи гривен – совершеннолетние лица;
- 3 тысячи гривен – дети до 18 лет и граждане с инвалидностью.
Что известно о выплатах для ВПЛ
После начала полномасштабного вторжения, значительная часть украинцев была вынуждена покинуть свое место жительства. С 2014 года и по сегодня, количество переселенцев выросло в почти 4 раза.
По данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, начиная с 2014 года, по сегодняшний день, в Украине зарегистрированы 4,9 миллиона человек. Из них 3,6 миллиона граждан, которые впервые оставили свое место жительства после полномасштабного вторжения России в Украину,
– сообщают в Минсоцполитики
В феврале был осуществлен масштабный пересмотр получателей выплат. Правительством определен список украинцев, которые и в дальнейшем будут иметь денежную помощь.