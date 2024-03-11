Сколько сейчас тратят на переселенцев

В марте денежную помощь продолжат получать 1,5 миллиона украинцев со статусом ВПЛ. Всего на выплаты для переселенцев потратят ориентировочно 4 миллиарда долларов.

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Определенная помощь для переселенцев остается без изменений:

2 тысячи гривен – совершеннолетние лица;

3 тысячи гривен – дети до 18 лет и граждане с инвалидностью.

Напомним! Еще в январе 2024 года помощь для переселенцев получали 2,5 миллиона граждан.

Что известно о выплатах для ВПЛ

После начала полномасштабного вторжения, значительная часть украинцев была вынуждена покинуть свое место жительства. С 2014 года и по сегодня, количество переселенцев выросло в почти 4 раза.

По данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, начиная с 2014 года, по сегодняшний день, в Украине зарегистрированы 4,9 миллиона человек. Из них 3,6 миллиона граждан, которые впервые оставили свое место жительства после полномасштабного вторжения России в Украину,

– сообщают в Минсоцполитики

В феврале был осуществлен масштабный пересмотр получателей выплат. Правительством определен список украинцев, которые и в дальнейшем будут иметь денежную помощь.