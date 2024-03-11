Новые сроки для выхода на пенсию

Если говорить о нововведениях 2024 года, то особых изменений в законодательстве о назначении пенсий – не произошло, только относительно необходимого количества страхового стажа для выхода на пенсию. Об этом сообщила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко.

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Поэтому, требования к стажу будут меняться до 2028 года и остановятся на обязательном наличии от 35 лет стажа для выхода на пенсию. Сейчас средний стаж при выходе на пенсию составляет 32 года.

Ирина Ковпашко заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Мы продолжаем двигаться в направлении, определенном 26 статьей Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", согласно которому, начиная с 2018 года, ежегодно стаж, необходимый для выхода на пенсию, увеличивается на 1 год.

То есть, чтобы выйти на пенсию по возрасту в 2024 году, нужно наработать такой страховой стаж:

60 лет – при наличии не менее 31 года страхового стажа;

63 года – при наличии не менее 21 года страхового стажа;

65 лет – при наличии от 15 до 21 года страхового стажа.

Напомним! С 2021 года женщины и мужчины выходят на пенсию в одном возрасте – при достижении 60 лет.

Кто сможет получить доплату к пенсии в марте

Пенсионеры могут получить специальную доплату к пенсии. Единственным условием является достижение определенного возраста гражданином. Сумма этой надбавки такова:

граждане от 70 до 74 лет включительно получают дополнительно 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно имеют 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Такая надбавка назначается автоматически и предоставляется в месяц, когда пенсионер достигает определенного возраста. Исключение составляют случаи, когда пенсия начислена до дня рождения лица.