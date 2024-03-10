Кто может выйти на пенсию раньше времени

Напоминаем, что выйти на пенсию по возрасту в 60 лет могут лица, которые имеют не менее 31 года трудового стажа. Для тех лиц, у кого меньше 31 год стажа, заслуженный отдых состоится в 63 и 65 лет.

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Впрочем, для определенных категорий лиц можно получить пенсию раньше указанного срока. Среди таких есть:

инвалиды по зрению I группы, но не ранее чем за 10 лет для мужчин и за 15 лет для женщин до достижения пенсионного возраста,

женщины, которые родили 5 или более детей и воспитали их до восьмилетнего возраста, а также матери инвалидов с детства,

военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, которые принимали участие в боевых действиях, а также те, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при защите Родины или при исполнении других обязанностей военной службы,

жены или мужья, если они не вступили в повторный брак, и родители военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, погибших,

лица, ликвидировавшие последствия Чернобыльской катастрофы или выполнявшие интернациональный долг,

лица предпенсионного возраста трудовой договор с которыми был расторгнут в связи с выявленным несоответствием работника по состоянию здоровья,

работники и служащие, которые проработали не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера,

люди, больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональные карлики и другие.

Документы для досрочной пенсии

Подача документов на досрочную пенсию происходит в Пенсионный фонд. Заказать услугу можно лично или через законного представителя. Для этого лицу понадобится подать соответствующие документы по почте или с помощью сайта ПФУ.

Список основных документов, которые нужны:

заявление на получение досрочной пенсии;

удостоверение личности (его копию);

документы, подтверждающие стаж (трудовая книжка), или другие документы, подтверждающие общий и льготный стаж работы;

справка о присвоении кода РНОКПП (индивидуальный налоговый номер);

справка о доходах (за любые 60 календарных месяцев страхового стажа работы подряд до 1 июля 2000 года, независимо от перерывов, и за весь период такого стажа начиная с 1 июля 2000 года, а в случае если законодательством предусмотрена необходимость подтверждения заработка по данным системы персонифицированного учета).

Добавим, что иногда к пакету документов нужно прикрепить дополнительные документы: