Кто из пенсионеров получит мартовскую доплату в марте

Пенсионеры могут получить специальную доплату к пенсии. Единственным условием является достижение определенного возраста гражданином.

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Сумма этой надбавки такова:

граждане от 70 до 74 лет включительно получают дополнительно 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно имеют 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Такая надбавка назначается автоматически и предоставляется в месяц, когда пенсионер достигает определенного возраста. Исключение составляют случаи, когда пенсия начислена до дня рождения лица.

Обратите внимание! Возрастная доплата предоставляется только в случае, если ежемесячная пенсия лица меньше 10 340,35 гривны.

У кого еще вырастут пенсии в марте

С 1 марта началась масштабная пенсионная индексация. Благодаря ей вырастут выплаты более 10 миллионов пенсионеров.

Минимальный размер повышения составляет 100 гривен, максимальный – около 1 500 гривен. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в среднем пенсии украинцев выросли на 322 гривен.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Это уже третья индексация за время полномасштабной войны. Пенсии будут повышены почти на 8%.

Заметьте! Индексируются пенсии без учета каких-либо надбавок.