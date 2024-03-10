Какой будет минимальная зарплата с апреля

Начиная с апреля месяца, минимальная зарплата в Украине вырастет с 7 100 гривен до 8 000 гривен. При этом, первый этап повышения состоялся уже 1 января. Тогда минимальная зарплата выросла с 6 700 тысячи до 7 100 тысячи гривен

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Таким образом, с начала года общий прирост минимальной зарплаты в Украине составит 1 300 гривен.

Напомним! Госбюджетом Украины на 2024 год предусматривается два повышения минимальной зарплаты.

Как увеличатся пенсионные выплаты

Соответственно, из-за увеличения минимальной зарплаты в апреле, ожидается и рост минимальной пенсии. Оно касается тех украинцев, которым уже исполнилось 65 лет и они имеют достаточный страховой стаж. Поэтому, с 1 апреля они будут получать – 3 200 гривен.

Обратите внимание! Сейчас минимальная пенсия этой категории граждан составляет – 2840 гривен. А достаточный страховой стаж составляет – 30 лет для женщин и 35 лет – для мужчин.

Кроме того, правительство также планирует пересчитать выплаты для работающих пенсионеров. Им сделают перерасчет с учетом новоприобретенного страхового стажа.

Будут ли задержки с выплатами

На ежегодной пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Украина и в дальнейшем продолжит полноценно выполнять свои обязанности по соцвыплатам населению. В частности говорится и о пенсиях, которые недавно проиндексировали на 8%.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Все будет вовремя – индексация и выплаты. И это важное социальное обязательство. Все остальные, а это более 30 социальных обязательств правительство и страна выполняют в полной мере. Мы не задерживаем социальные выплаты, и весь спектр "социалки" выполняется, несмотря на войну.

К слову на финансирование соцвыплат в 2024 году выделили 469 миллиардов гривен из бюджета. В среднем пенсии украинцев выросли на 322 гривны, а вот средняя такая выплата теперь составляет – 5 717 гривен. Самая высокая сумма повышения составляет – 1 500 гривен.