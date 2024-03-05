Как пенсия зависит от зарплаты

Этот показатель, который определяется на основе заработной платы, с которой были уплачены страховые взносы, используется для расчета пенсий. Средний размер зарплаты за три последних года - 2021, 2022, 2023 - составляет 13 559 гривен.

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Для лиц, которые выходят на пенсию в этом году, применяется показатель средней заработной платы за три последних года.

Важно! Чтобы рассчитать основной размер пенсии по возрасту, нужно взять этот средний показатель заработной платы, умножить его на индивидуальный коэффициент заработной платы и на коэффициент стажа.

Для пенсий, назначенных до 2018 года, в формуле расчета используют среднюю заработную плату по Украине, которая по состоянию на 1 марта после индексации составляла 7 994 гривны. Это создает диспропорцию между пенсиями, назначенными до и после 2018 года, сохраняя значительную разницу почти в пять с половиной тысяч гривен.

Заметьте! Несмотря на обещания о введении балльной системы и новую справедливую формулу, которая должна уравнять пенсионные выплаты, дисбаланс между пенсионерами, которые вышли на пенсию раньше, и теми, кто выходит на пенсию в текущем году, остается.

На кого влияет средняя зарплата

До объявления новой средней заработной платы за январь-февраль, для расчета пенсий использовали данные о средней зарплате за период 2020-2022 годы. Однако, с обновлением информации о средней заработной плате, предусмотрен автоматический перерасчет пенсий.

Обратите вниманиеэтот показатель средней заработной платы используется не только для расчета пенсий в целом, но и для исчисления минимальных выплат определенным категориям граждан.

В частности, для расчета пенсий по инвалидности среди ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы:

60% от этого показателя для лиц с инвалидностью третьей группы;

80% - для второй группы;

100% - для первой группы.

Таким образом, обновленная средняя зарплата имеет непосредственное влияние на размер пенсионных выплат этих категорий граждан.

Так, с 1 марта размер пенсии по инвалидности для ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы устанавливается на следующем уровне в соответствии с обновленной средней заработной платы: