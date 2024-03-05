Как пенсия зависит от зарплаты
Этот показатель, который определяется на основе заработной платы, с которой были уплачены страховые взносы, используется для расчета пенсий. Средний размер зарплаты за три последних года - 2021, 2022, 2023 - составляет 13 559 гривен.
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Для лиц, которые выходят на пенсию в этом году, применяется показатель средней заработной платы за три последних года.
Для пенсий, назначенных до 2018 года, в формуле расчета используют среднюю заработную плату по Украине, которая по состоянию на 1 марта после индексации составляла 7 994 гривны. Это создает диспропорцию между пенсиями, назначенными до и после 2018 года, сохраняя значительную разницу почти в пять с половиной тысяч гривен.
На кого влияет средняя зарплата
До объявления новой средней заработной платы за январь-февраль, для расчета пенсий использовали данные о средней зарплате за период 2020-2022 годы. Однако, с обновлением информации о средней заработной плате, предусмотрен автоматический перерасчет пенсий.
В частности, для расчета пенсий по инвалидности среди ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы:
- 60% от этого показателя для лиц с инвалидностью третьей группы;
- 80% - для второй группы;
- 100% - для первой группы.
Таким образом, обновленная средняя зарплата имеет непосредственное влияние на размер пенсионных выплат этих категорий граждан.
Так, с 1 марта размер пенсии по инвалидности для ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы устанавливается на следующем уровне в соответствии с обновленной средней заработной платы:
- Для лиц с инвалидностью третьей группы минимальный размер пенсии составляет 8 585 гривен.
- Для лиц с инвалидностью второй группы - 11 446 гривен.
- Для лиц с инвалидностью первой группы - 14 308 гривен.