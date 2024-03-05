Як пенсія залежить від зарплати
Цей показник, який визначається на основі заробітної плати, з якої були сплачені страхові внески, використовується для розрахунку пенсій. Середній розмір зарплати за три останні роки — 2021, 2022, 2023 — становить 13 559 гривень.
Читайте також Затримка пенсій та зарплат: Шмигаль розповів про ймовірність
Для осіб, які виходять на пенсію цього року, застосовується показник середньої заробітної плати за три останні роки.
Для пенсій, призначених до 2018 року, у формулі розрахунку використовують середню заробітну плату по Україні, яка станом на 1 березня після індексації складала 7 994 гривні. Це створює диспропорцію між пенсіями, призначеними до та після 2018 року, зберігаючи значну різницю майже в п'ять з половиною тисяч гривень.
На кого впливає середня зарплатня
До оголошення нової середньої заробітної плати за січень-лютий, для розрахунку пенсій використовували дані про середню зарплату за період 2020-2022 роки. Однак, з оновленням інформації про середню заробітну плату, передбачено автоматичне перерахування пенсій.
Зокрема, для розрахунку пенсій за інвалідністю серед ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи:
- 60% від цього показника для осіб з інвалідністю третьої групи;
- 80% — для другої групи;
- 100% — для першої групи.
Таким чином, оновлена середня зарплата має безпосередній вплив на розмір пенсійних виплат цих категорій громадян.
Так, з 1 березня розмір пенсії по інвалідності для ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи встановлюється на наступному рівні відповідно до оновленої середньої заробітної плати:
- Для осіб з інвалідністю третьої групи мінімальний розмір пенсії становить 8 585 гривень.
- Для осіб з інвалідністю другої групи — 11 446 гривень.
- Для осіб з інвалідністю першої групи — 14 308 гривень.