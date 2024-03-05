Як пенсія залежить від зарплати

Цей показник, який визначається на основі заробітної плати, з якої були сплачені страхові внески, використовується для розрахунку пенсій. Середній розмір зарплати за три останні роки — 2021, 2022, 2023 — становить 13 559 гривень.

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Для осіб, які виходять на пенсію цього року, застосовується показник середньої заробітної плати за три останні роки.

Важливо! Щоб розрахувати основний розмір пенсії за віком, потрібно взяти цей середній показник заробітної плати, помножити його на індивідуальний коефіцієнт заробітної плати та на коефіцієнт стажу.

Для пенсій, призначених до 2018 року, у формулі розрахунку використовують середню заробітну плату по Україні, яка станом на 1 березня після індексації складала 7 994 гривні. Це створює диспропорцію між пенсіями, призначеними до та після 2018 року, зберігаючи значну різницю майже в п'ять з половиною тисяч гривень.

Зауважте! Попри обіцянки про введення бальної системи та нову справедливу формулу, яка мала б урівняти пенсійні виплати, дисбаланс між пенсіонерами, які вийшли на пенсію раніше, і тими, хто виходить на пенсію в поточному році, залишається.

На кого впливає середня зарплатня

До оголошення нової середньої заробітної плати за січень-лютий, для розрахунку пенсій використовували дані про середню зарплату за період 2020-2022 роки. Однак, з оновленням інформації про середню заробітну плату, передбачено автоматичне перерахування пенсій.

Зауважте! Цей показник середньої заробітної плати використовується не тільки для розрахунку пенсій загалом, але й для обчислення мінімальних виплат певним категоріям громадян.

Зокрема, для розрахунку пенсій за інвалідністю серед ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи:

60% від цього показника для осіб з інвалідністю третьої групи;

80% — для другої групи;

100% — для першої групи.

Таким чином, оновлена середня зарплата має безпосередній вплив на розмір пенсійних виплат цих категорій громадян.

Так, з 1 березня розмір пенсії по інвалідності для ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи встановлюється на наступному рівні відповідно до оновленої середньої заробітної плати: