Як пенсія залежить від зарплати

Цей показник, який визначається на основі заробітної плати, з якої були сплачені страхові внески, використовується для розрахунку пенсій. Середній розмір зарплати за три останні роки — 2021, 2022, 2023 — становить 13 559 гривень.

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Для осіб, які виходять на пенсію цього року, застосовується показник середньої заробітної плати за три останні роки.

Для пенсій, призначених до 2018 року, у формулі розрахунку використовують середню заробітну плату по Україні, яка станом на 1 березня після індексації складала 7 994 гривні. Це створює диспропорцію між пенсіями, призначеними до та після 2018 року, зберігаючи значну різницю майже в п'ять з половиною тисяч гривень.

На кого впливає середня зарплатня

До оголошення нової середньої заробітної плати за січень-лютий, для розрахунку пенсій використовували дані про середню зарплату за період 2020-2022 роки. Однак, з оновленням інформації про середню заробітну плату, передбачено автоматичне перерахування пенсій.

Зокрема, для розрахунку пенсій за інвалідністю серед ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи:

  • 60% від цього показника для осіб з інвалідністю третьої групи;
  • 80% — для другої групи;
  • 100% — для першої групи.

Таким чином, оновлена середня зарплата має безпосередній вплив на розмір пенсійних виплат цих категорій громадян.

Так, з 1 березня розмір пенсії по інвалідності для ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи встановлюється на наступному рівні відповідно до оновленої середньої заробітної плати:

  • Для осіб з інвалідністю третьої групи мінімальний розмір пенсії становить 8 585 гривень.
  • Для осіб з інвалідністю другої групи — 11 446 гривень.
  • Для осіб з інвалідністю першої групи — 14 308 гривень.