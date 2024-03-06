Якою буде мінімальна зарплата з квітня

Починаючи з квітня місяця, мінімальна зарплата в Україні зросте з 7 100 гривень до 8 000 гривень. При цьому, перший етап підвищення відбувся вже 1 січня. Тоді мінімальна зарплата зросла з 6 700 тисячі до 7 100 тисячі гривень

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Таким чином, з початку року загальний приріст мінімальної зарплати в Україні становитиме 1 300 гривень.

Нагадаємо! Держбюджетом України на 2024 рік передбачається два підвищення мінімальної зарплати.

Як збільшаться пенсійні виплати

Відповідно, через збільшення мінімальної зарплати у квітні, очікується й зростання мінімальної пенсії. Воно стосується тих українців, яким вже виповнилось 65 років та які мають достатній страховий стаж. Відтак, з 1 квітня вони отримуватимуть – 3 200 гривень.

Зверніть увагу! Нині мінімальна пенсія цієї категорії громадян становить – 2840 гривень. А достатній страховий стаж складає – 30 років для жінок та 35 років – для чоловіків.

Крім того, уряд також планує перерахувати виплати для працюючих пенсіонерів. Їм зроблять перерахунок з урахуванням новонабутого страхового стажу.

Чи будуть затримки із виплатами

На щорічній пресконференції прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що Україна і надалі продовжить повноцінно виконувати свої обов'язки із соцвиплат населенню. Зокрема мовиться і про пенсії, які нещодавно проіндексували на 8%.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Все буде вчасно – індексація і виплати. І це важливе соціальне зобов'язання. Всі інші, а це понад 30 соціальних зобов'язань уряд і країна виконують у повній мірі. Ми не затримуємо соціальні виплати, і весь спектр "соціалки" виконується, незважаючи на війну.

До слова на фінансування соцвиплат у 2024 році виділили 469 мільярдів гривень з бюджету. В середньому пенсії українців зросли на 322 гривні, а от середня така виплата тепер становить – 5 717 гривень. Найвища сума підвищення становить – 1 500 гривень.