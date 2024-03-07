Хто з пенсіонерів отримає березневу доплату

Пенсіонери можуть отримати спеціальну доплату до пенсії. Єдиною умовою є досягнення певного віку громадянином.

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Сума цієї надбавки така:

громадяни від 70 до 74 років включно отримують додатково 300 гривень;

від 75 до 79 років включно мають 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Така надбавка призначається автоматично і надається у місяць, коли пенсіонер досягає визначеного віку. Виключення складають випадки, коли пенсія нарахована до дня народження особи.

Зверніть увагу! Вікова доплата надається лише у випадку, якщо щомісячна пенсія особи менша за 10 340,35 гривні.

У кого ще зростуть пенсії у березні

З 1 березня розпочалася масштабна пенсійна індексація. Завдяки їй зростуть виплати понад 10 мільйонів пенсіонерів.

Мінімальний розмір підвищення складає 100 гривень, максимальний – близько 1 500 гривень. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що в середньому пенсії українців зросли на 322 гривень.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Це вже третя індексація за час повномасштабної війни. Пенсії буде підвищено майже на 8%.

Зауважте! Індексуються пенсії без урахування будь-яких надбавок.