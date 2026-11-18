Відповідно до чинного законодавства, якщо пенсіонер вирішує виїхати на постійне місце проживання за кордон, то він може отримати свою пенсію. І навіть отримати кошти одразу за шість місяців наперед.

Чи можна отримувати українську пенсію при виїзді за кордон

Відлік починається з місяця, наступного за тим, коли особу зняли з обліку за місцем постійного проживання в Україні, про що повідомляє Пенсійний фонд України.

Наприклад, якщо людина виписалася у грудні, то на картку надійдуть кошти за період із січня по червень включно, після чого українські виплати тимчасово припиняться.

Зауважте! Щоб скористатися цим правом, необхідно особисто звернутися до будь-якого відділу обслуговування громадян ПФУ.

Пенсіонеру чи пенсіонерці знадобиться заява встановленого зразка, а також закордонний паспорт громадянина України з обов'язковим штампом про оформлення виїзду на постійне проживання.

Цей штамп має бути скріплений печаткою Державної міграційної служби.

Дані про зняття з реєстрації місця проживання пенсійний орган отримає самостійно через електронні реєстри.

Слід також наголосити, що всі кошти держава перерахує на поточний рахунок в уповноваженому банку.

Водночас переїзд не завжди означає повну втрату української пенсії. Якщо людина вирушає до країн, з якими Україна має двосторонні договори (наприклад, Іспанія, Польща, Португалія, країни Балтії, Чехія чи Словаччина), то виплати продовжаться. Але для цього на новому місці проживання треба звернутися до місцевого пенсійного органу із заявою про переказ коштів з України.

Важливо! Окремі правила діють для Угорщини, Румунії та Монголії, де пенсійне забезпечення повністю бере на себе країна проживання, враховуючи ваш український стаж.

Нагадаємо, що деякі українці можуть втратити свої виплати. Аби уникнути цього, вони мають пройти медичний огляд. За інших обставин Пенсійний фонд автоматично призупинить нарахування коштів на картку.