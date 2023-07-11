Пенсія та соціальна допомога: хто з українців може розраховувати одразу на дві виплати

Деякі українці можуть розраховувати одразу на дві виплати від держави: пенсію та соціальну допомогу. Їх отримують люди з певними життєвими обставинами.

Хто може отримувати дві виплати одразу

Законодавством передбачено, що люди, які отримують соціальну допомогу по інвалідності з дитинства, можуть отримувати пенсію через втрату годувальника, якщо вони мають на це право.

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Цей процес регулюється Законом України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю".

Розмір соціальної допомоги по інвалідності складає:

особам з інвалідністю з дитинства І групи – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 2 093 гривень);

особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи – 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 1 674,40 гривень);

особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи – 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 1 255,80 гривень);

на дітей з інвалідністю віком до 18 років — 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 1 465,10 гривень).

Чи можуть українці змінити вид своєї пенсії

Якщо пенсіонери мають право одразу на декілька виплат, їм призначають одну на їх вибір.

Відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" людині, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника), призначається один із цих видів пенсії за її вибором,

– зазначили у ПФУ.

Щоб точно дізнатися про доцільність переходу, варто звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ. Проте, якщо ваша пенсія за віком менша ніж по інвалідності – ви можете перейти на другу.