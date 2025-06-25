Яку пенсію платитимуть за 10 років стажу у 2025 році

У 2025 році розмір пенсій українців залежить від набутого стажу, розміру заробітної плати та пенсійного віку. Тому у тих громадян, які мають лише 10 років стажу, можуть виникнути певні труднощі з пенсійними виплатами.

Який мінімальний страховий стаж у 2025 році

Вимоги до страхового стажу в Україні змінили у 2025 році. Тепер вийти на пенсію за віком у 60 років українці можуть за наявності не менш ніж 32 років стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Якщо людина не набула достатнього стажу у 60 років, то може вийти на заслужений відпочинок пізніше:

у 63 роки – зі стажем від 22 до 31 року;

у 65 років – зі стажем від 15 до 21 року.

Важливо! Маючи менш як 15 років страхового стажу, пенсіонер не може розраховувати на пенсію за віком. У такому випадку людині виплачується соціальна допомога від держави.

Які будуть виплати за 10 років стажу

Зі страховим стажем 10 років пенсіонер має право на соціальну пенсію від держави після досягнення 65 років.

У 2025 році розмір соціальної пенсії складає різницю між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб (2 361 гривня) та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за останні шість місяців.

При цьому соціальна пенсія не може бути більшою за 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого становить 3 028 гривень.

Окрім соціальної пенсії, за 10 років стажу можуть виплачувати допомогу через Пенсійний фонд для людей з інвалідністю чи особливим статусом (ветеран війни, багатодітна мати тощо).

Варто знати! В Україні можна докупити страховий стаж. У 2025 році приблизна вартість одного року стажу складає 42 000 гривень (це 22% від мінімальної зарплати за 12 місяців). Тому для досягнення мінімально необхідних 15 років стажу можна докупити ще 5 років, на шо доведеться витратити близько 210 000 гривень.