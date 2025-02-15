Як самостійно порахувати пенсію за віком у 2025 році

Розмір пенсії за віком для кожної людини визначається індивідуально і залежить від кількох важливих чинників. Основними з них є страховий стаж особи.

Як самостійно порахувати пенсію

Окрім страхового стажу має значення рівень заробітної плати, з якої страхові внески були сплачені. Чим вищий стаж і заробіток, тим більшу пенсію можна отримати, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Згідно з українським законодавством, зокрема статтею 27 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», для розрахунку пенсії застосовується така формула:

П = Зп х Кс

У цій формулі:

П – це фактичний розмір пенсії, яку людина отримає щомісяця в гривнях;

– це фактичний розмір пенсії, яку людина отримає щомісяця в гривнях; Зп – заробітна плата, з якої сплачувались страхові внески протягом трудової діяльності, а точніше — середній дохід, з якого проводились відрахування для пенсії;

– заробітна плата, з якої сплачувались страхові внески протягом трудової діяльності, а точніше — середній дохід, з якого проводились відрахування для пенсії; Кс – коефіцієнт страхового стажу, який визначається на основі тривалості страхового стажу людини. Чим більше років людина працювала і сплачувала внески, тим вищий цей коефіцієнт.

Загалом, пенсія буде розраховуватись на основі цих двох факторів: вашого доходу, з якого сплачувались внески, і загального страхового стажу.

Що треба знати про коефіцієнт стажу

Коефіцієнт страхового стажу (Кс), який застосовується для обчислення розміру пенсії, визначається за допомогою спеціальної формули, що базується на кількості місяців стажу та величині оцінки одного року страхового стажу.

Формула для розрахунку виглядає так:

Кс = (См х Вс) / (100% х 12)

У цій формулі:

Кс – коефіцієнт страхового стажу;

– коефіцієнт страхового стажу; См – сума місяців страхового стажу;

– сума місяців страхового стажу; Вс – величина оцінки одного року страхового стажу (у відсотках), яка для періоду участі в солідарній пенсійній системі становить 1%.

Важливо! Коефіцієнт страхового стажу не може перевищувати 0,75. Однак для осіб, які мають підземний стаж чи працюють за Списком № 1 (особливо важкі умови праці), цей коефіцієнт може досягати 0,85.