Пенсія за вислугою років: хто зможе вийти на заслужений відпочинок раніше

Україні зможуть вийти на пенсію раніше, якщо їхня спеціальність підпадає під закон про вислугу років. Тобто працівники деяких сфер, зокрема освіти та оздоровлення зможуть не працювати уже у 45 років

Хто зможе вийти на пенсію раніше

Держава запровадила можливість вийти раніше на пенсію для працівників, особливо небезпечних для здоров'я сфер. Тобто якщо ваша спеціалізація входить у визначені професії, ви можете піти на заслужений відпочинок раніше.

Читайте також В деяких українців не буде пенсії: уряд пояснив кому скасують виплати

Вихід на пенсію також залежить і від кількості вашого страхового стажу. У кого є можливість вийти на заслужений відпочинок раніше, попри вік:

артисти, при наявності страхового стажу від 25 до 35 років;

спортсмени, що мають стаж не менше 25 років та перебувають у складі збірних команд України не менше 6 років;

працівники освіти зі страховим стажем від 25 років;

робітники сфери охорони здоров'я та соціального захисту з наявністю страхового стажу від 25 років;

спеціалісти зі сфери авіації та льотно-випробного складу зі страховим стажем у чоловіків від 25 років до 26 років 6 місяців, жінок – від 20 років до 21 року 6 місяців;

Після того як чоловіки досягають від 50 до 55 років, а жінки від 45 до 50 років на пенсію можуть вийти:

бортпровідники;

працівники морського, річкового флоту;

робітники рибної промисловості;

працівники лісозаготівельних та лісосплавних підприємств;

механізатори у портах;

робітники метрополітену та залізничного транспорту;

диспетчери повітряного руху;

інженерно-технічний склад цивільної авіації;

громадяни, що працюють на геологорозвідувальних та польових роботах.

Достроковий вихід на пенсію для військових

Така пенсія за вислугу років надається військовим, які вирішили звільнитися зі служби. При цьому потрібно аби громадянин відповідав таким критеріям:

не менше ніж 25 років вислуги;

якщо військовий досягає 45 річного віку, маючи 25 років страхового стажу з яких не менше 12 років і 6 місяців він провів на службі.

Достроково можуть вийти на пенсію і працівники прокуратури.

Мінімальний розмір пенсій для військових за вислугу років – 3 854 гривні.

Робітники цієї сфери мають пропрацювати на своїй посаді мінімум 15 років. Та підходити під один з випадків:

Мати вислугу років не менше ніж 25 років Наявність страхового стажу 35 років чоловіки і 35 років у жінок.

У прокурорів пенсія за вислугу років призначається після 55 років у жінок і 57 років у чоловіків.