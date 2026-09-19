Пастка перерахунку: чому після зміни виду пенсії виплати можуть зменшитися

Багато українців сподіваються збільшити свої щомісячні доходи, подаючи заяву на зміну статусу виплат. Проте замість очікуваної надбавки дехто з подивом виявляє на рахунку значно скромнішу суму.

Чому після зміни виду пенсії виплата може не зрости

Перехід з одного виду пенсії на інший не завжди означає автоматичне збільшення виплати. Причина полягає у специфічних особливостях, за якими Пенсійний фонд застосовує показник середньої зарплати під час такого переведення, пояснює Відомство.

Під час первинного призначення пенсії ПФУ враховує показник середньої зарплати в Україні за три календарні роки, що передують року звернення. Для пенсій, призначених у 2026 році, цей показник становить 17 482,87 гривні. Надалі він використовується разом з індивідуальними коефіцієнтами заробітку та страхового стажу для розрахунку виплати.

Цікаво! Водночас при переході, наприклад, з пенсії по інвалідності на пенсію за віком йдеться саме про переведення з одного виду пенсії на інший. У такому випадку ПФУ, як правило, використовує показник середньої зарплати, який застосовувався під час первинного призначення пенсії.

Тому якщо пенсію призначили кілька років тому, для розрахунку може застосовуватися значно нижчий показник середньої зарплати, ніж той, що діє у 2026 році. Саме через це після зміни виду пенсії очікуване підвищення виплати може виявитися меншим або взагалі не відбутися.

Коли перехід на пенсію за віком може бути вигіднішим

Окремі правила передбачені для пенсіонерів, які після призначення пенсії по інвалідності продовжували працювати.

Якщо після призначення пенсії людина набула щонайменше 24 місяці страхового стажу, під час переходу на пенсію за віком можуть застосовуватися умови, передбачені для нового призначення пенсії.

Зокрема, це може вплинути на показник середньої зарплати, який використовується у формулі розрахунку.

Саме тому перед зміною виду пенсії варто спочатку отримати в Пенсійному фонді попередній розрахунок. Пенсіонеру доцільно порівняти чинний розмір виплати з сумою, яка може бути призначена після переходу, а також уточнити, який показник середньої зарплати застосують у кожному випадку.

Які рішення щодо перерахунків ухвалювалися раніше

Нагадаємо, що питання вибору найвигіднішої пенсії часто постає і в інших життєвих ситуаціях. Як вже повідомлялося, після смерті одного з подружжя вдівець чи вдова має право перейти на пенсію у зв'язку з втратою годувальника.

Проте такий перехід не відбувається автоматично і вигідний лише тоді, коли померлий мав значно більший стаж та заробіток. Крім того, працюючі пенсіонери, які накопичили 24 місяці стажу, можуть не чекати квітневої автоматичної індексації, а особисто подати заяву на перерахунок, щоб виплати зросли одразу.