Хто може отримувати більшу пенсію після смерті чоловіка чи дружини?

Після смерті одного з подружжя другий може мати право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Водночас така виплата призначається не в усіх випадках, тому для цього мають бути виконані передбачені законодавством умови, нагадує Пенсійний фонд.

Якщо людина вже отримує власну пенсію, вона також може претендувати на перехід на інший вид виплати. У деяких випадках це дозволяє отримувати більше щомісяця, однак остаточна сума залежить від конкретних обставин.

Від чого залежить розмір виплати?

Розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника розраховують з урахуванням пенсії, яку отримував або мав би отримувати померлий.

Важливе значення також має кількість непрацездатних членів сім'ї, які мають право на таку виплату.

Тому для однієї людини перехід на пенсію у зв'язку з втратою годувальника може бути фінансово вигіднішим, тоді як в іншому випадку розмір виплати може суттєво не змінитися. Остаточну суму визначають індивідуально.

Чи можна перейти на інший вид пенсії?

Так, за наявності відповідного права людина може перейти зі своєї пенсії на пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Перед оформленням варто з'ясувати, якою буде нова сума виплати, адже пенсійні виплати розраховуються за різними правилами.

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Зверніть увагу! Особливо це актуально для тих, чия власна пенсія є невисокою, а померлий чоловік або дружина мав значно більший страховий стаж чи заробіток.

Інший важливий момент – перехід на пенсію у зв'язку з втратою годувальника не відбувається автоматично. Людині необхідно звернутися до ПФУ із заявою та документами, після чого фахівці проведуть необхідний розрахунок.

Також ми раніше писали про те, що в Україні пенсії можуть перераховувати з різних причин, як от через зміну законодавства, індексацію або набуття додаткового страхового стажу. У деяких випадках для цього не потрібно подавати заяву, адже перерахунок проводять автоматично.