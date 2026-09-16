Хто може отримати додаткові гроші до пенсії

Українці, які досягли 70 років і отримують пенсію за віком, мають право на щомісячну грошову надбавку. Головна умова для призначення долати – загальний розмір пенсійної виплати не повинен перевищувати 10 340,35 гривні, про що повідомляє Пенсійний фонд України.

Розмір щомісячної підтримки фіксований і зростає разом із віком пенсіонера:

для осіб віком від 70 до 74 років доплата складає – 300 гривень щомісяця;

для пенсіонерів від 75 до 79 років – 456 гривень;

для людей віком від 80 років і старше – 570 гривень.

Як саме нараховують та розраховують надбавку за віком

Призначення відбуваються автоматично безпосередньо з дня народження особи. Через це у перший місяць надбавка вираховується пропорційно.

Якщо пенсіонер народився 1 числа, то він отримає повний розмір надбавки разом з пенсією за цей місяць, якщо ж пенсіонер народився, наприклад, 20 числа, то отримає до своєї пенсії доплату за 10 днів, тобто в розрахунку за дні після настання віку,

– наголошує ПФУ.

До слова, програму вікових доплат було запроваджено для послідовного захисту найбільш уразливих категорій літніх громадян. Спочатку урядову підтримку отримали особи віком від 80 років, після чого програму розширили на категорії 75+ та 70+, зафіксувавши граничний поріг пенсії, який дає право на надбавку.