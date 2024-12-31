Пенсії у 2025 році нараховуватимуть по-новому: чого очікувати

З 2025 року в Україні запровадять нові правила нарахування пенсій. Згідно з проєктом, підготовленим Мінсоцполітики, пенсії будуть складатися з двох частин: базової та страхової пенсії.

Як зміниться розрахунок пенсій

Влада розробила нову формулу для розрахунку пенсій, яка включатиме коефіцієнт фінансової стійкості, щоб зменшити навантаження на державний бюджет через швидке зростання пенсійних виплат, повідомляє 24 Канал з посиланням на "На Пенсії".

Читайте також У частини пенсіонерів зросте пенсія у січні: кому чекати на підвищення виплат

Очікується, що після впровадження змін пенсії можуть зрости більш ніж на 20%.

Зауважте! Це дозволить уряду забезпечити справедливіші виплати для людей, які виходять на пенсію в різний час, мають різний рівень зарплат і зростання інфляції.

Базова та страхова пенсія

Базова пенсія для всіх громадян буде однаковою і становитиме 30% від мінімальної заробітної плати на поточний рік, з урахуванням податків (18% податок на доходи та 5% військовий збір).

Зауважте! У 2025 році мінімальна зарплата, згідно з бюджетним законом, складе 8 000 гривень, а після відрахувань на руки людина отримає 6 160 гривень. Таким чином, базова пенсія складатиме 1 848 гривень.

Страхова пенсія буде змінною для кожного громадянина і залежатиме від заробітної плати, яку людина отримувала до виходу на пенсію, середньої зарплати в країні, а також від коефіцієнта в 30%, який застосовується для обчислення пенсійних балів.

Наприклад! При 35 роках стажу та середній зарплаті страхова пенсія становитиме близько 4 292 гривні, а загальна сума виплати – 6 140 гривень. Це більше, ніж за старою формулою, де виплата була 4 745 гривень.

Чи зростуть пенсії

Не слід очікувати різкого підвищення пенсій. Через обмеження в фінансуванні до 2030 року буде використовуватися "коефіцієнт фінансової стійкості".

Зауважте! Цей показник щороку визначатиме, які виплати будуть можливими в межах бюджету. Уряд планує поступово збільшувати пенсії, залежно від економічної ситуації.

Міністерство соціальної політики зазначає, що реформа допоможе забезпечити актуальний рівень виплат і зменшити залежність пенсіонерів від доплат і надбавок. Якщо зміни будуть ухвалені, перерахунок пенсій за новими правилами розпочнеться з липня 2025 року.