Как изменится расчет пенсий

Власти разработали новую формулу для расчета пенсий, которая будет включать коэффициент финансовой устойчивости, чтобы уменьшить нагрузку на государственный бюджет из-за быстрого роста пенсионных выплат, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На Пенсии".

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Ожидается, что после внедрения изменений пенсии могут вырасти более чем на 20%.

Обратите внимание! Это позволит правительству обеспечить более справедливые выплаты для людей, которые выходят на пенсию в разное время, имеют разный уровень зарплат и рост инфляции.

Базовая и страховая пенсия

Базовая пенсия для всех граждан будет одинаковой и составит 30% от минимальной заработной платы на текущий год, с учетом налогов (18% налог на доходы и 5% военный сбор).

Заметьте! В 2025 году минимальная зарплата, согласно бюджетному закону, составит 8 000 гривен, а после отчислений на руки человек получит 6 160 гривен. Таким образом, базовая пенсия будет составлять 1 848 гривен.

Страховая пенсия будет переменной для каждого гражданина и будет зависеть от заработной платы, которую человек получал до выхода на пенсию, средней зарплаты в стране, а также от коэффициента в 30%, который применяется для вычисления пенсионных баллов.

Например! При 35 годах стажа и средней зарплате страховая пенсия составит около 4 292 гривны, а общая сумма выплаты – 6 140 гривен. Это больше, чем по старой формуле, где выплата была 4 745 гривен.

Вырастут ли пенсии

Не следует ожидать резкого повышения пенсий. Из-за ограничений в финансировании до 2030 года будет использоваться "коэффициент финансовой устойчивости".

Заметьте! Этот показатель ежегодно будет определять, какие выплаты будут возможными в пределах бюджета. Правительство планирует постепенно увеличивать пенсии, в зависимости от экономической ситуации.

Министерство социальной политики отмечает, что реформа поможет обеспечить актуальный уровень выплат и уменьшить зависимость пенсионеров от доплат и надбавок. Если изменения будут приняты, перерасчет пенсий по новым правилам начнется с июля 2025 года.