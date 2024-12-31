Кому предоставляется доплата по возрасту

Доплату по возрасту могут получить пенсионеры старше 70 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Также важным условием является то, что общая ежемесячная пенсионная выплата этих лиц должна быть менее 10 340,35 гривны. Это общая сумма с учетом этих надбавок и доплат.

Доплату начинают начислять со дня достижения этого возраста. Начисление доплаты начинается не от начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена полностью, а пропорционально данному количеству дней,

– говорится в сообщении ПФУ.

Заметьте! Эта доплата начисляется автоматически и добавляется к основному размеру пенсии.

Какой размер этой доплаты сейчас

Эта доплата зависит от возраста. Сейчас она такова:

пенсионеры от 70 до 74 лет включительно имеют право на доплату 300 гривен;

лица от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Обратите внимание! Доплата по возрасту не суммируется, она только растет при достижении лицом определенного возраста.