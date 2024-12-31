Як зміниться розрахунок пенсій

Влада розробила нову формулу для розрахунку пенсій, яка включатиме коефіцієнт фінансової стійкості, щоб зменшити навантаження на державний бюджет через швидке зростання пенсійних виплат, повідомляє 24 Канал з посиланням на "На Пенсії".

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Очікується, що після впровадження змін пенсії можуть зрости більш ніж на 20%.

Зауважте! Це дозволить уряду забезпечити справедливіші виплати для людей, які виходять на пенсію в різний час, мають різний рівень зарплат і зростання інфляції.

Базова та страхова пенсія

Базова пенсія для всіх громадян буде однаковою і становитиме 30% від мінімальної заробітної плати на поточний рік, з урахуванням податків (18% податок на доходи та 5% військовий збір).

Зауважте! У 2025 році мінімальна зарплата, згідно з бюджетним законом, складе 8 000 гривень, а після відрахувань на руки людина отримає 6 160 гривень. Таким чином, базова пенсія складатиме 1 848 гривень.

Страхова пенсія буде змінною для кожного громадянина і залежатиме від заробітної плати, яку людина отримувала до виходу на пенсію, середньої зарплати в країні, а також від коефіцієнта в 30%, який застосовується для обчислення пенсійних балів.

Наприклад! При 35 роках стажу та середній зарплаті страхова пенсія становитиме близько 4 292 гривні, а загальна сума виплати – 6 140 гривень. Це більше, ніж за старою формулою, де виплата була 4 745 гривень.

Чи зростуть пенсії

Не слід очікувати різкого підвищення пенсій. Через обмеження в фінансуванні до 2030 року буде використовуватися "коефіцієнт фінансової стійкості".

Зауважте! Цей показник щороку визначатиме, які виплати будуть можливими в межах бюджету. Уряд планує поступово збільшувати пенсії, залежно від економічної ситуації.

Міністерство соціальної політики зазначає, що реформа допоможе забезпечити актуальний рівень виплат і зменшити залежність пенсіонерів від доплат і надбавок. Якщо зміни будуть ухвалені, перерахунок пенсій за новими правилами розпочнеться з липня 2025 року.