Як у березні зросли пенсії військовослужбовців і чорнобильців

У березні 2025 року в Україні традиційно проходить індексація пенсій, згідно з постановою Кабінету Міністрів. Цьогоріч виплати збільшили на 11,5%.

Як змінилися пенсії військових

Згідно з чинним законодавством, мінімальні пенсії за інвалідністю для військових були підвищені на 11,5%, передає 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".

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Залежно від групи інвалідності, розміри пенсій після індексації змінилися наступним чином:

І група: пенсія зросла з 5 950,94 гривні до 6 635,31 гривні – на 684,37 гривні.

– на 684,37 гривні. ІІ група: виплата збільшилася з 5 680,87 гривні до 6 334,17 гривні – на 653,30 гривні.

– на 653,30 гривні. ІІІ група: пенсія підвищилася з 5 409,49 гривні до 6 031,58 гривні – на 622,09 гривні.

Як змінилися пенсії в чорнобильців

Мінімальні пенсії за інвалідністю для постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС також проіндексовано на 11,5%. Це передбачено статтею 54 Закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Залежно від групи інвалідності пенсії змінилися так:

І група: пенсія зросла з 8 839,20 гривні до 9 855,71 гривні , тобто на 1 016,51 гривні.

, тобто на 1 016,51 гривні. ІІ група: виплата збільшилася з 7 071,36 гривні до 7 884,57 гривні – на 813,21 гривні.

– на 813,21 гривні. ІІІ група: пенсія підвищилася з 5 450,84 гривні до 6 077,96 гривні, що становить 626,85 гривні.

При цьому закон встановлює чіткі межі: пенсія за інвалідністю, пов’язану з наслідками Чорнобильської катастрофи, не може бути меншою за встановлені мінімальні розміри – залежно від групи інвалідності та причин її настання.