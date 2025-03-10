Де є інформація про зростання пенсій через індексацію

Інформацію про актуальний розмір пенсій можна знайти онлайн на електронному порталі Пенсійного фонду, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Чи зможе Україна отримати російські заморожені активи як репарації

Інструкція як знайти інформацію про зміну розміру виплат:

зайти на портал електронних послуг ПФУ;

Зауважте! Зайти на портал електронний портал Пенсійного фонду можна за посиланням.

авторизуватися через КЕП, "Дія. Підпис", BankID;

зайти у розділі "Моя пенсія" (там видно розмір актуальної пенсійної виплати).

Що потрібно знати про індексацію 2025