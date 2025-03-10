Где есть информация о росте пенсий из-за индексации

Информацию об актуальном размере пенсий можно найти онлайн на электронном портале Пенсионного фонда, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Инструкция как найти информацию об изменении размера выплат:

зайти на портал электронных услуг ПФУ;

Обратите внимание! Зайти на портал электронный портал Пенсионного фонда можно по ссылке.

авторизоваться через КЭП, "Дия. Подпись", BankID;

зайти в разделе "Моя пенсия" (там видно размер актуальной пенсионной выплаты).

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