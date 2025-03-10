Где есть информация о росте пенсий из-за индексации
Информацию об актуальном размере пенсий можно найти онлайн на электронном портале Пенсионного фонда, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Инструкция как найти информацию об изменении размера выплат:
- зайти на портал электронных услуг ПФУ;
Обратите внимание! Зайти на портал электронный портал Пенсионного фонда можно по ссылке.
- авторизоваться через КЭП, "Дия. Подпись", BankID;
- зайти в разделе "Моя пенсия" (там видно размер актуальной пенсионной выплаты).
Что нужно знать об индексации 2025 года
- Показатель нынешней индексации – 11,5%.
- Правительство установило лимиты, в соответствии с которыми, пенсии могут вырасти минимум на 100 гривен, максимум – 1 500 гривен.
- Средний размер роста пенсий вследствие проведенной индексации – 556 гривен.
- Средняя пенсия в Украине, благодаря индексации, выросла с 5 789 до 6 345 гривен.