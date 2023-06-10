Понад 10 тисяч гривень: яку отримують пенсію люди з інвалідністю ІІ групи

Розмір пенсій у людей з інвалідністю ІІ групи може кардинально варіюватися у зв'язку з обставинами, які власне спричинили таку ситуацію. Виплати можуть варіюватися від 2 до понад 10 тисяч гривень

Яку пенсію отримують люди з інвалідністю ІІ групи

Розмір таких пенсій може сильно варіюватися, наприклад "страхова" пенсія становить 90% від виплат за віком, а мінімальна сума для працюючих людей цієї групи – 2 093 гривні (непрацюючих – 2 100 гривень).

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Наприклад для військових усе залежить від розміру грошового забезпечення конкретної особи та причин інвалідності. Тобто ситуація така:

ті хто отримав інвалідність внаслідок війни – 80% сум грошового забезпечення (мінімум – 10 988,25 гривні);

іншим військовим з інвалідністю – 60% сум грошового забезпечення;

В Україні не заплановано проведення перерахунку пенсій з інвалідності до кінця 2023 року – вони вже були проіндексовані у березні. Загалом же ці виплати призначаються за наявності страхового стажу від 1 до 15 років.

Для "чорнобильців" виплати теж різняться:

Люди з інвалідністю, що настала через катастрофу ЧАЕС – 5 472 гривні (мінімум);

Учасники ліквідації катастрофи – 10 700,97 гривні.

На пенсіонерів чекає велика доплата у серпні

На День Незалежності України для певних категорій пенсіонерів передбачені великі доплати. Проте достеменно не відомо, яким буде розмір виплат, але ймовірно не меншим ніж у 2021 році.

Виплати отримають такі особи: