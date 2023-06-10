Какую пенсию получают люди с инвалидностью II группы
Размер таких пенсий может сильно варьироваться, например "страховая" пенсия составляет 90% от выплат по возрасту, а минимальная сумма для работающих людей этой группы – 2 093 гривны (неработающих – 2 100 гривен).
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Например, для военных все зависит от размера денежного довольствия конкретного лица и причин инвалидности. То есть ситуация такова:
- те, кто получил инвалидность в результате войны – 80% сумм денежного довольствия (минимум – 10 988,25 гривны);
- другим военным с инвалидностью – 60% сумм денежного довольствия;
Для "чернобыльцев" выплаты тоже разнятся:
- Люди с инвалидностью, наступившей из-за катастрофы ЧАЭС – 5 472 гривны (минимум);
- Участники ликвидации крушения – 10 700,97 гривны.
Пенсионеров ждет большая доплата в августе
В День Независимости Украины для определенных категорий пенсионеров предусмотрены большие доплаты. Однако точно не известно, каким будет размер выплат, но вероятно не меньше, чем в 2021 году.
Выплаты получат следующие лица:
- лицам с инвалидностью I группы – 4 421 гривны;
- II группы – 3 906 гривен;
- III группы – 3 391 гривны;
- участникам пострадавших боевых действий и участникам Революции Достоинства – 1 491 гривны;
- лицам, имеющим особые заслуги перед государством – 4 421 гривны;
- членам семей погибших – 966 гривен;
- участникам войны – 612 гривны.