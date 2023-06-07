Как рассчитывается пенсия по инвалидности

Размер пенсии по инвалидности исчисляется исходя из 2 параметров. Это процент от размера пенсии по возрасту, а также группа инвалидности.

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Таким образом эта выплата составляет:

100% пенсии по возрасту – для лиц с инвалидностью I группы;

90% пенсии по возрасту – для лиц с инвалидностью II группы;

50% пенсии по возрасту – для лиц с инвалидностью ІІІ группы.

Кроме того, отмечают эксперты, важную роль также играет период со дня установления инвалидности в возрасте 60 лет. Он засчитывается в страховой стаж для исчисления пенсии по возрасту.

Обратите внимание! Конкретный размер пенсии по инвалидности для военнослужащих зависит от 2 факторов: размера денежного довольствия конкретного лица и причины инвалидности.

Какая минимальная сумма пенсии

Для лиц с инвалидностью I группы – 2300 гривен.

Для неработающих с инвалидностью II и III групп – 2 100 гривен.

Для работающих с инвалидностью II и III групп – 2 093 гривны.

Когда назначается пенсия по инвалидности

Эта выплата назначается со дня установления инвалидности. Однако только если заявление на его назначение подано не позднее трех месяцев со дня установления инвалидности.

В случае подачи такого заявления позже указанного срока пенсия назначается со дня обращения.

Важно! Лица с инвалидностью, наступившие в результате увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не могут получать менее четко определенной суммы. Для I группы она составляет 6840 гривен.