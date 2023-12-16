Пенсія постраждалим від аварії на ЧАЕС: який її розмір та як отримати
Джерело:ПФУ
Українці, які мають статус постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС, мають більшу мінімальну пенсію, ніж інші категорії людей. Крім того, вони мають право на щомісячні доплати.
Пенсія "чорнобильцям"
Якщо особа не є ліквідатором, але має статус потерпілого від Чорнобильської катастрофи 1 категорії, то пенсія обчислюється незалежно від зарплати та наявного стажу у фіксованих розмірах.
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Інвалідність ІІ групи призначається внаслідок каліцтва чи захворювання, що стало результатом Чорнобильської катастрофи. В такому разі пенсія не може бути нижчою від 4 800 гривень. Однак, після індексації у 2022 та 2023 роках цей мінімум змінився.
З 1 березня 2022 року мінімальні пенсії по інвалідності ІІ групи постраждалим від аварії на ЧАЕС проіндексували на 14%. А з 1 березня 2023 року — ще на 19,7%.
Отже, нині мінімальний розмір пенсії по інвалідності ІІ групи для чорнобильців становить 6 549,98 гривні.
Якою має бути пенсія разом з доплатами
Крім мінімальної пенсії, люди з інвалідністю ІІ групи внаслідок аварії на ЧАЕС мають отримувати додаткові доплати:
додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю внаслідок Чорнобильської катастрофи — 227,76 гривні;
пенсія за особливі заслуги перед Україною — 481,39 гривні;
доплати дітям війни — 66,43 гривні;
компенсаційна виплата людям, які досягли 80 років — 570 гривень.
Які виплати отримують інші категорії
З 1 березня 2023 року мінімальні розміри пенсій по інвалідності встановили на таких рівнях:
- для I групи – 8 187,48 гривні;
- для III групи та дітей з інвалідністю – 5 048,95 гривні.
Відповідно, розмір доплат буде відрізнятися:
- особам з інвалідністю I групи — 341,64 гривні;
- особам з інвалідністю III групи – 170,82 гривні;
Для осіб з інвалідністю з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з 1 березня 2023 року розмір мінімальної пенсійної виплати становить:
- особи з інвалідністю І групи – 13 376,21 гривні;
- особи з інвалідністю ІІ групи – 10 700,97 гривні;
- особи з інвалідністю ІІІ групи – 8 025,73 гривні.