Пенсия "чернобыльцам"

Если лицо не является ликвидатором, но имеет статус потерпевшего от Чернобыльской катастрофы 1 категории, то пенсия исчисляется независимо от зарплаты и стажа в фиксированных размерах.

Читайте также Когда блокируют пенсионные счета: разъяснение "Ощадбанка"

Инвалидность ІІ группы назначается вследствие увечья или заболевания, что явилось результатом Чернобыльской катастрофы. В таком случае пенсия не может быть ниже 4 800 гривен. Однако после индексации в 2022 и 2023 годах этот минимум изменился.

С 1 марта 2022 года минимальные пенсии по инвалидности ІІ группы пострадавшим от аварии на ЧАЭС проиндексировали на 14%. А с 1 марта 2023 года – еще на 19,7%.

Итак, ныне минимальный размер пенсии по инвалидности ІІ группы для чернобыльцев составляет 6 549,98 гривны.

Какой должна быть пенсия вместе с доплатами

Кроме минимальной пенсии, люди с инвалидностью II группы в результате аварии на ЧАЭС должны получать дополнительные доплаты:

дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью вследствие Чернобыльской катастрофы - 227,76 гривны;

пенсия за особые заслуги перед Украиной – 481,39 гривны;

доплаты детям войны - 66,43 гривны;

компенсационная выплата людям, достигшим 80 лет - 570 гривен.

Какие выплаты получают другие категории

С 1 марта 2023 года минимальные размеры пенсий по инвалидности установили на следующих уровнях:

для I группы – 8187,48 гривны;

для III группы и детей с инвалидностью – 5048,95 гривны.

Соответственно, размер доплат будет отличаться:

лицам с инвалидностью I группы - 341,64 гривны;

лицам с инвалидностью III группы – 170,82 гривны;

Для лиц с инвалидностью среди участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС с 1 марта 2023 размер минимальной пенсионной выплаты составляет: