Пенсия "чернобыльцам"
Если лицо не является ликвидатором, но имеет статус потерпевшего от Чернобыльской катастрофы 1 категории, то пенсия исчисляется независимо от зарплаты и стажа в фиксированных размерах.
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Инвалидность ІІ группы назначается вследствие увечья или заболевания, что явилось результатом Чернобыльской катастрофы. В таком случае пенсия не может быть ниже 4 800 гривен. Однако после индексации в 2022 и 2023 годах этот минимум изменился.
С 1 марта 2022 года минимальные пенсии по инвалидности ІІ группы пострадавшим от аварии на ЧАЭС проиндексировали на 14%. А с 1 марта 2023 года – еще на 19,7%.
Итак, ныне минимальный размер пенсии по инвалидности ІІ группы для чернобыльцев составляет 6 549,98 гривны.
Какой должна быть пенсия вместе с доплатами
Кроме минимальной пенсии, люди с инвалидностью II группы в результате аварии на ЧАЭС должны получать дополнительные доплаты:
дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью вследствие Чернобыльской катастрофы - 227,76 гривны;
пенсия за особые заслуги перед Украиной – 481,39 гривны;
доплаты детям войны - 66,43 гривны;
компенсационная выплата людям, достигшим 80 лет - 570 гривен.
Какие выплаты получают другие категории
С 1 марта 2023 года минимальные размеры пенсий по инвалидности установили на следующих уровнях:
- для I группы – 8187,48 гривны;
- для III группы и детей с инвалидностью – 5048,95 гривны.
Соответственно, размер доплат будет отличаться:
- лицам с инвалидностью I группы - 341,64 гривны;
- лицам с инвалидностью III группы – 170,82 гривны;
Для лиц с инвалидностью среди участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС с 1 марта 2023 размер минимальной пенсионной выплаты составляет:
- лица с инвалидностью I группы – 13 376,21 гривны;
- лица с инвалидностью ІІ группы – 10 700,97 гривны;
- лица с инвалидностью ІІІ группы – 8025,73 гривны.