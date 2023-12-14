Пенсіонерам, у яких термін дії банківської картки закінчився до квітня 2022 року – все одно продовжується зараховуватися пенсія, хоч би де вони знаходились. Про це повідомила начальниця філії Донецького обласного управління Ощадбанку – Ганна Прасол.

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І, зокрема, зарховується й тим, хто зараз перебуває на тимчасово окупованих територіях, у тому числі і на територіях, окупованих ще у 2014 році.

Банк — як агент, уповноважений зараховувати кошти на картки пенсіонерів. Нарахування цих пенсій здійснює Пенсійний фонд України, а ми вже здійснюємо, згідно зі списками, зарахування саме на картки,

— зауважила Прасол

У яких випадках блокують картки

Блокування банківської картки відбувається лише у випадку смерті пенсіонера. У випадку, якщо на рахунку накопичувались кошти до смерті пенсіонера – вони очікуватимуть свого спадкоємця.

Після офіційних звернень документів до банку ми очікуємо спадкоємця, який отримає ці кошти. Є й інші джерела. Наприклад, до нас звертаються нотаріуси, до яких звертаються спадкоємці. І якщо ми отримуємо офіційну інформацію щодо смерті того чи іншого пенсіонера, ми блокуємо рахунок, щоб мінімізувати якісь шахрайські дії,

– розповіла Ганна Прасол.

Якщо ж банк не володіє офіційною інформацією про смерть пенсіонера, і не володіє цією інформацією також Пенсійний фонд – банк буде продовжувати зараховувати кошти.

Зверніть увагу! Якщо на заблокованих банківських картах пенсіонерів залишилися кошти, зараховані після смерті – банк повертає їх у Пенсійний фонд.

Що ще відомо про картки "Ощадбанку"

У АТ "Ощадбанк" вирішили продовжити термін дії усіх своїх карток. Відтепер вони будуть дійсні до 31 грудня 2023 року.

У зв'язку з воєнним станом для зручності клієнтів Ощадбанк продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 31 грудня 2023 року,

– повідомили у пресслужбі "Ощадбанку".

Яким буде функціонал цих карток:

зняття готівки;

розрахунок картою;

передача коштів через електронну платіжну систему;

"Apple Pay" та "Google Pay".

Тобто абсолютно усі функції на цих картках будуть збережені.